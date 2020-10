Giulia De Lellis conferma di stare frequentando un ragazzo: le sue parole

Giulia De Lellis si sta frequentando con un ragazzo? Arriva la conferma. Si tratta di un amico dell’ex Andrea Damante? Anche questo sembra essere vero. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa influencer tramite social, dove ha risposto alle domande private di alcuni follower. La 24enne romana ha fatto sapere però di non aver assolutamente tradito il dj veronese, come invece ha insinuato qualcuno nei mesi scorsi. Quando un utente di Instagram le ha chiesto se avesse una relazione clandestina perché il suo nuovo ragazzo è frutto di un tradimento ai danni di Damante, lei ha replicato: “Oddio, che faccio predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanza di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà!”.

Insomma, questa frequentazione esiste e a quanto pare lui è una vecchia conoscenza proprio del Dama. “Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda, vi prego… Tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto”, ha aggiunto l’ex volto di ‘Uomini e Donne’.

Quando poi un altro utente le ha domandato se fosse contenta che anche Andrea si sia “rifatto una vita”, la De Lellis ha risposto: “La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni… Serenità e felicità ciò che sto cercando di recuperare anche io concentrandomi su altro!”.

