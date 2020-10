Giulia De Lellis ha confermato di essere stata aggredita in un luogo pubblico. Il fatto è accaduto due settimane fa, ma finché non è uscita una versione dei fatti su un giornale, lei aveva preferito rimanere in silenzio. La 24enne ha spiegato su Instagram: “Questa aggressione purtroppo è vera. E’ successo due settimane fa. Non ve ne ho parlato perché intanto ci sta pensando chi di dovere e poi onestamente se vi dovessi raccontare tutte le cose terribili che mi sono successe negli ultimi mesi non finiremmo più”.

“Non ho voglia di dargli importanza e non voglio neanche passarvi queste angosce. Me le sono vissute in privato come è giusto che sia e che determinate cose vengano vissute. Sto benissimo, fortunatamente non sono riusciti a farmi del male”, ha aggiunto l’influencer.

Dopo che qualcuno ha scritto che durante l’aggressione Giulia non avrebbe ricevuto il soccorso dei passanti, che anzi si sarebbero messi a fotografarla, la romana ha deciso di fare chiarezza. “Ma soprattutto voglio dirvi che non c’era nessun tipo di spettatore a guardarmi o scattarmi fotografie mentre succedeva tutto anche perché gli avrei preso il telefono e glielo avrei spaccato in fronte. Anzi l’unica persona che c’era è stata una persona gentilissima che mi ha subito soccorsa ed aiutata”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/10/2020.