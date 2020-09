Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Damante: 'Non stiamo più insieme da...'

Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Damante. Nelle sue IG Stories l’influencer finalmente si sbilancia e rivela: “Da due mesi o poco più non stiamo più insieme”. La bella 24enne ha finalmente trovato una nuova casa a Milano: ha appena firmato il contratto. Farà un ultimo trasloco e finalmente sarà un po’ più serena.

Risponde alle domande dei fan. Uno di loro le chiede: “Ci parli di te e Andrea?”. Giulia De Lellis stavolta non si nasconde: “Con piacere…anche se questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile…”. Poi aggiunge: “Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto…lo vedete, l’ho detto…ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile…”.

“E’ bene che sappiate anche che le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami - aggiunge l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne - Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili”.

Giulia De Lellis poi chiarisce: “Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene, augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia”.

La romana non sa se sarà per sempre, ma intanto va avanti e sulla casa nuova svela: “Finalmente trovata! Ho firmato proprio ieri… MI sono poggiata in una provvisoria un paio di mesi ed è stato il caos. Non avete idea. Non vedo l’ora di fare l’ultimo trasloco, mi aiuterà a sentirmi più serena”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2020.