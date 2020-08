Per giorni hanno circolato diversi pettegolezzi sulla presunta fine del rapporto tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Qualcuno ha sostenuto che la relazione dell’ex tronista e dell’infuencer sia naufragata a causa di interferenze della madre di lui, Valentina Fasciana. Ora però è stata la stessa signora Valentina a far sentire la sua voce per smentire questi rumour. Intervenendo via social la donna ha fatto sapere: “Chi mi conosce e segue sui social sa perfettamente quanto poco sono interessata ai pettegolezzi e tantomeno ai gossip; ma mi viene riferito che certi ‘giornalettai’ non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare ‘alcuni’ che tra me e la piccola Giulia va tutto bene...”.

“Quindi occhio alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti”, ha poi aggiunto la signora Fasciana.

Nel frattempo però non è chiaro come siano adesso i rapporti tra Giulia, 24 anni, e Andrea, 30. I due non si mostrano insieme da molti giorni e le voci su una nuova rottura si sono fatte sempre più forti. Ricordiamo che solo lo scorso anno la De Lellis aveva scaricato Damante dopo aver scoperto diversi tradimenti (poi finiti in un libro di successo).

Scritto da: la Redazione il 19/8/2020.