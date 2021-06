Giulia De Lellis, debutto convincente alla conduzione di Love Island: ecco i consigli che le ha dato Maria De Filippi

Giulia De Lellis è promossa a pieni voti. Il suo debutto alla conduzione di Love Island Italia è convincente. La mora 25enne supera brillantemente la prova e rivece un mare di complimenti dai critici e anche dal pubblico che guarda da casa e commenta sui social. E’ spigliata, sciolta, semplice, alla mano. E’ soprattutto empatica: tutto merito dei consigli che le ha dato Maria De Filippi, come lei stessa rivela.

I dieci single che devono trovare l’amore, forse sono in cerca solo di un po’ di leggerezza. Giulia però li guida con il suo romanticismo e l’accento romano che ricorda tanto Ilary Blasi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conserva la sua spontaneità, quella che le ha regalato milioni di follower e che l’ha fatta amare da molti.

“Maria De Filippi mi ha detto di non snaturarmi, di essere completamente me stessa, se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto”, spiega la De Lellis in un’intervista a Panorama. I consigli della sua mentore portano buoni frutti.

Aveva anticipato che avrebbe provato a essere onesta, mai distaccata e sempre obiettiva. Ci riesce conservando la peculiarità della ragazza della porta accanto, quella che non ha bisogno di stare ferma sul suo piedistallo.

La romana fa suo il reality in onda su Discovery+ e su Real Time. Giulia non improvvisa. “Ho girato il mio primo film, Genitori vs Influencer, ed è stata un’esperienza incredibile dunque mi piacerebbe tornare a recitare. La conduzione era uno dei miei goal, era ciò che volevo fare da tempo e sono riuscita a realizzare anche questo obiettivo. Studio e mi preparo così sono pronta per cogliere ogni opportunità”, sottolinea. L'influencer, fidanzata con Carlo Beretta, ha le idee chiare e il guizzo di una vincente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2021.