Giulia De Lellis devastata dai brufoli: 'Faccio fatica a guardami allo specchio'

Giulia De Lellis mostra il volto: è devastata dai brufoli. I problemi di acne continuano e le cure fatte finora non sembrano avere effetti. L’influencer 24enne si apre sul social e condivide l’immagine del suo bel viso in parte rovinato. “Non riesco a guardarmi allo specchio”, ammette. Il morale è sotto terra, ma la mora romana vuole comunque lanciare un messaggio positivo: l’importante è accettarsi.

Scopre una parte del volto particolarmente segnata dall’acne: i brufoli sono molti e particolarmente infiammati. Nel post che accompagna l’immagine condivisa nelle sue IG Stories Giulia De Lellis commenta: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire. Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così”.

Sente di aver fallito, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non vuole arrendersi, anzi, desidera dare a se stessa e agli altri che la leggono un messaggio di incoraggiamento: “E allora non mi trucco, non mi guardo, ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”. La perfezione non esiste, Giulia è sempre più paladina del body positive insieme a molte altre star italiane e internazionali.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.