Giulia De Lellis è dimagrita ben 6 chili per i tradimenti di Andrea Damante. La fashion blogger 23enne a Domenica In da Mara Venier in concomitanza dell’uscita del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, racconta tutto.

“Diciamo che si è dato da fare”, spiega Giulia De Lellis facendo riferimento all’ex fidanzato Andrea Damante. Poi continua: “Io ci scherzo su, ma è stata una bellissima storia. Tornerei indietro e rifarei tutto da capo. Come ho scoperto che mi tradiva? Avevo una piccola sensazione che ogni tanto bussava nella mia testa. Un giorno, dopo una litigata, lui parte per il lavoro. Accendo il mio computer e trovo delle foto che non aveva cancellato. Ho iniziato a contattare queste ragazze, ero una furia. Alcune negavano, altre ammettevano, altre ancora mi hanno contattato per prime. Quando l'ho saputo, la prima fase è stata: io in trance totale, respiravo per modo di dire. Poi ho fatto un disastro, gli ho rotto tutto, i famosi vestiti, la famosa playstation”.

E’ stata male. Giulia De Lellis per i tradimenti di Andrea Damante è dimagrita sei chili. Ha scoperto tutto un maledetto 18 aprile. Ora è felice con Andrea Iannone, ha ritrovato l’amore, ma il percorso non è stato facile. Il giorno prima in un’altra trasmissione tv l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito ancora: “E’ stato semplice scoprirlo. Sono entrata in casa, ho acceso il computer e ho trovato cose poco chiare. Sono andata a fondo e ho trovato ciò che ho descritto nel libro. Ho trovato del materiale, foto, messaggi, mail. Già il tradimento fisico è una mancanza di rispetto, ma ho trovato anche parole che non mi è piaciuto leggere. Ho reagito a modo mio, sono stata tanto male, mi sono chiusa in casa per giorni, ho perso 6 chili, ero inguardabile e magrissima. Nel momento in cui ho scoperto tutto ho provato un mix di sensazioni contrastanti. Ricordo che sentivo un tremolio, poi sentivo caldo e subito dopo freddo. Non l'ho chiamato per giorni”.

Non è riuscita a controllarsi. Scoprire le corna è stato devastante: “Quando è tornato dal viaggio di lavoro, non ha trovato niente di mio, neanche una mollettina o una delle mie cremine. Ma ha trovato un disastro. Ho fatto male? Sono andata via perché non la sentivo più casa mia. Ho preso a martellate la PlayStation e l'ho infilata sotto la doccia. Ho distrutto tutti i vestiti, ho bucato le scarpe".

Ha chiamato le amanti di Damante, da masochista, per farsi ancora più male. Poi, però, Giulia De Lellis è tornata con lui per un breve periodo, ecco perché: “Quando lui è tornato in Italia ha provato a riconquistarmi, sì. All’inizio per me era totalmente inammissibile. Poi dopo un po’, per colpa della debolezza. In realtà ero ancora molto innamorata e ad un certo punto ho ceduto, ho creduto alle storielle che mi ha raccontato. Lui mi arriva un giorno sotto casa, il giorno del nostro anniversario, lui è salito, abbiamo chiacchierato e poi ho ceduto. Abbiamo ripreso a vederci e a frequentarci e a riprovarci. Ma poi non è andata, non ce l’ho fatta. Non l’ho potuto perdonare, non sono una persona che sa perdonare”.

Giulia De Lellis è andata avanti, ha trovato la forza per farlo. “Con Irama abbiamo avuto una storia meravigliosa che non è durata perché non ero pronta. Ho un meraviglioso ricordo di una persona bellissima, straordinaria, un artista incredibile”, ha spiegato. Poi è arrivato l’ex di Belen: “Andrea Iannone? Penso che sia la mia persona, mi reputo molto, molto fortunata. È stato molto paziente, delicato, mi ha rispettato, mi ha ascoltato e con il tempo mi ha conquistato. Lui mi voleva, me l'ha dimostrato e adesso mi ha pienamente. Siamo allineati, abbiamo gli stessi principi e valori. Ora conviviamo e ci viviamo il presente. Vorrei diventare mamma”.

Giulia è orgogliosa. Si prende i riflettori in tv durante il weekend, si commuove davanti al messaggio della nonna e della nipotina, parla della mamma che dopo aver letto il libro l’ha baciata orgogliosa dicendole che è fiera di lei. La sua rabbia l’ha messa tutta nel manoscritto, per la moretta è iniziata un’altra storia, stavolta, spera, con un fantastico happy end.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2019.