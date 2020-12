Giulia De Lellis: ''Ecco come ho fatto ad entrare in Svizzera...''

Giulia De Lellis trascorrerà il Capodanno in Svizzera. La 24enne è felice sulla neve e risponde alle critiche di chi la accusa di usare trucchetti per uscire dalla zona rossa ed entrare in Svizzera. L'influencer non ha violato nessuna regola: ''Qui si può venire, ho chiamato la dogana e chiesto informazioni''.

In perfetta tenuta da neve mentra passeggia nella natura Giulia De Lellis spiega come ha fatto ad entrare in Svizzera: ''Qui si sta molto bene, sono in Svizzera, sono entrata con tutti i permessi del caso perché si può venire presentando i tamponi all’entrata e in uscita. Con una serie di controlli qui si può stare. Ho chiamato semplicemente la dogana e chiesto informazioni. Sono senza mascherina perché qui all’aperto si può stare senza, nei luoghi chiusi invece è obbligatoria. Stasera saremo a casa, i ristoranti sono chiusi, ma io ho sempre preferito trascorrere il Capodanno in casa’’.

La De Lellis è davvero serena, ha trascorso il Natale con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Prima a casa dei suoceri, poi a Pomezia in famiglia. Adesso si rilassa sulla neve con l'amica Alessandra Gobetti. Carlo non ama mostrarsi sui social, ma sicuramente non lascerà sola Giulia in questo 2021...

Scritto da: La Redazione il 31/12/2020.