Giulia De Lellis, 23 anni, non poteva mancare alla F Design Week di Milano. L'ex volto di "Uomini e Donne" per l'occasione ha sfoggiato un look curatissimo con maglia bianca e pantaloni dello stesso colore impreziositi da piccoli rombi scintillanti. Ai piedi l'influencer ha indossato un paio di sandali neri con tacco davvero glamour. Capelli sciolti e make-up perfetto, come sempre Giulia era impeccabile.

Giulia De Lellis alla F Design Week è apparsa serena e sorridente. L'ex gieffina vip durante la manifestazione ha partecipato a un talk dove ha potuto parlare con il pubblico presente: "Grazie a 'Uomini e Donne' le persone hanno avuto modo di conoscermi e, piano piano, c’è stata una crescita sui social - ha raccontato Giulia come riporta Il Giornale - Dopo quel programma ho avuto la possibilità di farne un altro (il Grande Fratello Vip, ndr) e da lì, poi, sono esplosa".

"La tv è stata una scuola incredibile e mi ha avvicinata al pubblico, mi ha fatta conoscere e mi ha avvicinata alle persone che mi seguono - ha proseguito la De Lellis - Io ero l’anti-social in persona, ma dopo Uomini e Donne ho scoperto Instagram, molto più semplice rispetto a Facebook. Ho iniziato a postare dei selfie imbarazzanti, ma non avevo ancora capito l’utilità dei filtri [...] Oggi ne ho fatto un lavoro, ma un tempo non ci avrei mai creduto".

Giulia De Lellis oggi è una delle influencer italiane più quotate e viene spesso invitata a eventi di prestigio come la F Desing Week. Anche il mondo del gossip la adora: dopo la fine della relazione con Irama, non si fa altro che parlare del possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante.