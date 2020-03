Giulia De Lellis fa finta di chiamare Andrea Damante in diretta social: gioca sulla liaison, ennesimo business?

Giulia De Lellis durante una diretta social fa finta di chiamare Andrea Damante, subissata dalle richieste dei suoi fan, che vorrebbero di nuovo vederli insieme, da coppia. Gioca amabilmente sulla liaison con il dj veronese: sono giorni che si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due. La 24enne ci scherza su e immancabilmente sorge un’ipotesi ‘malandrina’: è l’ennesimo tentativo di fare business utilizzando gli affari di cuore della bella 24enne?

Parla con i follower durante la diretta social. Giulia De Lellis, stanca delle domande su Andrea Damante, alla fine esclama: “Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio questa chiamata”. Prova a cercare il fascinoso 30enne, con cui ha detto di essere ‘in buonissima’, tra gli utenti che la seguono in quell’istante. “Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde”, sottolinea ancora.

Poco dopo però, torna a osservare l’elenco di persone online con lei: era solo uno scherzo o Andrea non le ha risposto? Giulia De Lellis spiega: “Scherzi a parte. No vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace”.

Poco dopo si fa vedere imbarazzata e agitata. “Sto morendo di caldo”, sottolinea. Fuori campo si sente la voce della sua amica Alessandra, che sta trascorrendo la quarantena con la mora romana. La ragazza le fa notare il suo strano stato d’animo. Giulia precisa sorniona: “Sì, devo dire che mi stava venendo un attimo un po’ di… ansia”.

Poi la mette sul ridere e aggiunge: “Sto scherzando, vi prendo un po’ in giro perché so che voi vi divertite con poco. Mi piace scherzare su questa cosa, perché mi fate morire dal ridere”. “C’è la Ale che si sta sbellicando!”, aggiunge la De Lellis, che gioca sulla liaison che tanti vorrebbero riprendesse quota…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.