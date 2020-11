Giulia De Lellis fa sul serio con Carlo Beretta: lui va a Roma a conoscere la famiglia

Giulia De Lellis fa sul serio con Carlo Gussalli Beretta. L'influencer di Pomezia si è gettata alle spalle la lunga relazione, tra alti e bassi, con il deejay veronese Andrea Damante. Adesso nel suo cuore c'è Carlo e lui è un rampollo. Beretta sembra fare sul serio e ha raggiunto la sua bella Giulia a Roma, dove lei è andata a lavorare e a trovare la famiglia.

La 24enne vive ormai a Milano, ma a Roma c'è il suo cuore. Non solo, negli ultimi giorni la De Lellis è arrivata nella Capitale per alcuni progetti professionali. Ovviamente ne ha approfittato per trascorrere del tempo in famiglia. Ha raggiunto quindi i genitori a Pomezia dove vive anche la sorella Veronica, con le figlie Matilde e Penelope. Zia Giulia adora le sue nipotine e appena può corre da loro. Stavolta però non era sola. Dopo qualche giorno a Roma è arrivato anche il nuovo fidanzato, Carlo Beretta, ex amico ormai di Andrea Damante. I due si sono conosciuti quest'estate a Forte dei Marmi, mentre lei era in vacanza con Damante. Poi la storia con il deejay è finita e Giulia si è legata a Carlo.

Lui non vuole apparire, ma nelle stories di Instagram ha condiviso prima il piede della De Lellis e poi la foto del Colosseo. Ormai fanno sul serio...

Scritto da: La Redazione il 22/11/2020.