Giulia De Lellis ha la febbre: dubbio Coronavirus, ma per lei è lo stress

Giulia De Lellis ha la febbre. Lo confessa ai follower nelle sue IG Stories. Tornata a Forte dei Marmi dopo la giornata trascorsa a Roma, dove è corsa al capezzale della nonna malata, l’influecer ha avuto un crollo. Per la mora 24enne la temperatura alta e il grande malessere sono dovuti allo stress, ma il dubbio Coronavirus è sempre dietro l’angolo…

La stagione influenzale, in effetti, è finita da mesi e i sintomi dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in questo periodo potrebbero far ipotizzare di essere stati contagiati dal Covid-19. Giulia De Lellis, che più volte in passato si è definita ‘ipocondriaca’, non pare però preoccupata, nonostante per lavoro sia sempre in viaggio e incontri molta gente. Per la fidanzata di Andrea Damante il problema di salute è dovuto all’agitazione e a nervosismi vari, culminati con la preoccupazione per la nonna malata.

“Ragazzi non mi avete sentito oggi perché sono a casa con la febbre, tanto per cambiare… Non potete capire che male sono stata tutta la notte! - racconta Giulia De Lellis sul social - Di un male inspiegabile, era tanto tempo che non stavo così male! Forse un po’ l’agitazione, nervosismi vari, viaggi, poche ore di sonno, non ho mangiato chissà quanto…”.

Giulia è con il suo cane accanto: “Ora sono qui con Tommino, speriamo di guarire al più presto”. Vuole riprendersi, desidera che la febbre passi il prima possibile e tutto torni alla normalità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2020.