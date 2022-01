Giulia De Lellis, festa Anni '20 per celebrare il compleanno in ritardo: foto

Giulia De Lellis si regala un sogno per il suo compleanno. Il 15 gennaio scorso ha compiuto 26 anni, la romana, però, non ha potuto far festa perché in quarantena nel suo appartamento a Milano per colpa del Covid, così, a distanza di qualche giorno, celebra la data importante in ritardo con una cena extra lusso a tema Anni ’20 nella Capitale: l’influencer sceglie una sala privata dell’Hotel St. Regis per il party tra intimi in stile Grande Gatsby.

GIulia è una vera diva con indosso un top nero con scollatura profonda e fiocco e sotto shorts in raso bianco. Il look è firmato Yves Saint Laurent e arricchito da un boa di struzzo al collo e capelli portati con riga di lato con le onde e un fermaglio tutto di strass. Accanto a lei c’è il fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, fascinoso con lo smoking bianco con il risvolto nero e i capelli ingelatinati, che richiamano il gusto retrò.

La festa è curata sin nei minimi dettagli, l’atmosfera è perfetta. La De Lellis racconta tutto nelle sue IG Stories, dove si fa vedere nel suo massimo splendore insieme agli amici e al suo amore.

“La location era una sala privata – racconta Giulia entusiasta – Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per il party ha voluto tutti i suoi dolci preferiti. Adora la scenografia messa in scena dall’amico Steve Di Maio, che ha curato tutto l’allestimento della magica e indimenticabile notte dell’ex gieffina vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2022.