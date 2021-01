Giulia De Lellis, festa a sorpresa in famiglia per i 25 anni

Giulia De Lellis si regala una festa in famiglia perfettamente organizzata per i suoi 25 anni, che ha compiuto lo scorso 15 gennaio. Stavolta è lei a fare una sorpresa alle sue nipotine. Da zia premurosa aveva chiesto alle figlie della sorella Veronica, Matilde e Penelope, dove avrebbero voluto celebrare il suo giorno speciale: le ragazzine non hanno avuto dubbi e hanno scelto un bel bosco incantato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così realizzato il loro desiderio, come se fosse una fata delle fiabe.

Dopo la sorpresa che le ha riservato il fidanzato Carlo Beretta, con cui ha spento le candeline allo scoccare della mezzanotte del suo compleanno a Milano, Giulia sta accanto ai propri cari a Roma e si regala un party da sogno. Nel salotto della casa della sua famiglia fa realizzare da un suo caro amico organizzatore di eventi, Steve Di Maio, un bosco incantato e ci porta le nipotine. Erba sotto i piedi, fiori che pendono dal soffitto, lui soffuse: è tutto meraviglioso, compresa la torta mega.

“Lei per il compleanno mi aveva detto che voleva andare in un bosco incantato”, svela sul social Giulia parlando della piccola Matilde, che introduce in salotto tenendole una mano sugli occhi per impedirle di guardare. Poi aggiunge: “Niente di più bello… Io e la mia famiglia e un’atmosfera meravigliosa. A piedi nudi!”.

La De Lellis stupisce ancora tutti. I più contenti sono i suoi famigliari, mamma Sandra, il suo papà, Veronica, il fratello Giuseppe e le bimbe di cui è letteralmente pazza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2021.