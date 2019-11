Giulia De Lellis ospite al Maurizio Costanzo Show, non si nasconde. E’ felice che il suo libro abbia stabilito un record di vendite, con oltre le 100mila copie vendute. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” ha fatto letteralmente ‘boom’. La bella 23enne, però, incalzata da Costanzo, ammette: “Avrei preferito un fidanzato fedele a un libro di successo…”.

Pure Vittorio Feltri, in collegamento, le fa i complimenti. “La stimo perché è riuscita a compiere questo miracolo editoriale. E la invidio anche un pochino”. Maurizio Costanzo sottolinea la trama del libro, parlando delle corna che Andrea Damante ha fatto alla De Lellis. “Mi sono resa conto che un po’ tutti ci sono passati. Ci sono passata anche io purtroppo”, dice Giulia.

Il giornalista ironico controbatte: “Però le hanno fatto bene, se sta vendendo centomila copie. So corna benedette”. Arriva la controreplica dell’influencer: “Io non le volevo. Nella sfortuna sono stata fortunata. Avrei preferito un fidanzato fedele che un libro super venduto e di successo. Grazie a queste corna ho fatto questo libro. Mi è servito tantissimo”.

Non è finita. Costanzo ribatte ancora: “Ma se non scrivevi il libro qua non ci stavi”. “Magari ci stavo per altro. Però comunque l’ho scritto per me”, sottolinea fulminea Giulia De Lellis. Che poi aggiunge sull’ipotesi di continuare l’avventura da scrittrice: “Per adesso non sto scrivendo. Non è detto che non lo farò in futuro”.

Giulia nel talk show di Canale 5 svela anche una succosa notizia: “Mi è stato proposto di fare un film su questo primo libro, ci sto pensando”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/11/2019.