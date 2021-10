Giulia De Lellis non si contiene, lacrime, parolacce e schiaffi: l’influencer va fuori di testa e ha una reazione incontrollata quando scopre che il fidanzato l’ha tradita con la sua fidata assistente e ora ha la sifilide. L’influencer, ipocondriaca, è terrorizzata dalle pustole che compaiono prima sul corpo della collaboratrice e poi su quello di Carlo Beretta. Oltre alla paura di essersi ammalata, è la devastante notizia delle corna del rampollo a spiazzarla totalmente: non riesce a credere che il 24enne abbia compiuto un gesto del genere, proprio come in passato aveva fatto il suo ex Andrea Damante. Non sa che è solo un perfido scherzo de Le Iene…

L’incubo della De Lellis inizia un venerdì: lei e Carlo stanno per trascorrere una tranquilla serata casalinga. Tutto cambia in un battibaleno, quando l’assistente della romana le manda alcune foto in cui le mostra delle strane pustole che le sono comparse. Le due si parlano al telefono, per Giulia sono ‘molluschi contagiosi’, la ragazza le spiega di aver sentito il medico: “Ho fatto vedere queste cose che mi sono uscite, dicono che può essere sifilide”. “Ma non è la malattia del sesso?”, ribatte l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Le macchioline rosse della collaboratrice mandano nel pallome la De Lellis che confida a Carlo di essere preoccupata: ha timore di essere stata a sua volta contagiata. Giulia chiama perfino la mamma, Beretta prova a tranquillizzarla, i due vanno a dormire un po’ più sereni.

Al mattino, però, ecco l’amara verità: anche Carlo ha sul corpo le strane pustole. Pure i suoi genitali ne sono pieni. La romana comincia a fare due più due: Beretta potrebbe averla tradita… Giulia e Beretta si dirigono subito dal medico, complice della burla come pure il rampollo e l’assistente dell’influencer. Il dottore, dopo aver analizzato le macchie, non ha dubbi: si tratta di sifilide.

Giulia De Lellis è sconcertata: ormai è tutto chiaro, il fidanzato le ha messo le corna con la sua collaboratrice. “Quindi sei andato a letto con la mia assistente. Mi devo tutelare, sei andato a letto con lei? Guardami negli occhi, dimmi si o no?”, urla tra le lacrime l’influencer. Gussalli Beretta all’inizio non sa cosa dire. La mora insiste, alla fine ammette di aver trascorso una notte con quella ragazza. “Dove eravate quando sei andato a letto? Ti sei sco*ato la mia assistente in macchina?”. “Ero confuso…”, replica lui.

“Non ci credo!”, esclama. Giulia dà di matto, al telefono con la sua collaboratrice, prima le dice di farsi visitare e risolvere il problema, poi aggiunge: “Alle altre cose pensiamo dopo, io ti distruggo”. L’apostrofa duramente: “Sei una put*ana, non so come altro chiamarti. Dio ti ha punito, se ti vedo ti ammazzo. Non è colpa tua? No, di tua madre che ti ha messo al mondo tro*a”.

La De Lellis, mentre piange disperata, tira anche calci e schiaffi a Beretta, che, impassibile, le chiede persino un abbraccio. E’ furiosa e delusa, così prende il cellulare del fidanzato per scoprire tutto della scappatella, ma trova i messaggi de Le Iene, che a quel punto entrano nello studio del medico. Nicolò De Devitiis le rivela il diabolico scherzo.

“Mi avete fatto stare male tutto il giorno!”, sottolinea Giulia mentre si asciuga gli occhi. E aggiunge: “Sì, sono un’esperta di corna, però a sto giro no, amo’ ti ammazzo…!”. Rivolgendosi a Beretta domanda: “Tu amo’ non me l’avresti fatto vero?”. Carlo fa di no con la testa. Poche ore più tardi la 25enne sul social chiede scusa per le parolacce, la situazione per lei era drammatica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2021.