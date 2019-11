Giulia De Lellis sul social ammette di aver fatto filler al viso. L’influencer e modella, ora anche scrittrice e attrice, è come sempre sincera e schietta. Non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. In passato ha confessato di essersi ritoccata seno e labbra, ora parla anche dei filler al viso. Alcuni fan le chiedono informazioni in merito, la 23enne dà i suoi consigli, ma lancia pure un allarme: non bisogna abusare dei ritocchini.

Un follower le domanda: “Filler alle labbra? Consigli? Dopo averlo fatto devi adottare particolari comportamenti a riguardo?”. Giulia De Lellis risponde: “No, nessuna. Ma attenzione! Una cosa ci tenevo a dirvi inerente al filler su labbra e viso: non abusatene! Non è vero che si assorbe, parlate con un professionista che vi dice la realtà dei fatti, non con medici che vogliono solo guadagnare e capirete meglio”.

Poi, sempre parlando dell’eventuale filler al viso la fidanzata di Andrea Iannone aggiunge: "Si sposta! Va in giro per il viso e crea un volume anomalo facendovi sembrare più cicciotelle/gonfie. Sto vedendo gente rovinarsi”.

La bella moretta ammette di sottoporsi ancora alle punturine: “Se potete evitare, evitate. Se avete voglia di farlo (come ho fatto io) fatelo davvero poco. 1,2 volte l’anno se necessario”.

Giulia De Lellis interviene ancora sui filler e chiarisce meglio sulle raccomandazioni date ai fan: “Attenzione…tecnicamente non si sposta… Semmai è stato messo in punti anatomici non propriamente perfetti…tale per cui nella movimentazione mimica, le parti risultano più ‘gommose e dure’… I filler che si ‘spostano’ sono quelli non assorbibili o comunque non di acido ialuronico”. L’ex gieffina vip è una super esperta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2019.