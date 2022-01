Giulia De Lellis pubblica foto in cui è nuda per il compleanno: è polemica

Giulia De Lellis celebra il suo compleanno tutta sola nella sua casa a Milano, come impone la quarantena, dato che è positiva al Covid. L’influencer per i 26 anni, compiuti il 15 gennaio, regala ai fan foto in cui è tutta nuda e subito scoppia la polemica. Sul social il suo post scatena alcuni che l’accusano di aver condiviso scatti senza veli solo per conquistare una pioggia di ‘like’ e altri follower. Le sue immagini ‘hot’ non raccolgono solo consensi

“Accolgo i miei 26 anni danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte… Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello… Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è. E chi ci sarà…”, scrive l’influencer, che accompagna le foto nuda con queste parole.

Moltissimi le sottolineano la loro stima. “Sei la ragazza della porta accanto, dai sentimenti veri e concreti, fedele ai tuoi valori e alle tue idee. Ci dimostri sempre che con rispetto per sé e per gli altri, con gentilezza, un pizzico di coraggio e buona volontà, possiamo camminare a testa alta, raggiungere i nostri obiettivi, trasformandoli in traguardi. La tua Vittoria più grande è l'essere sempre te stessa in questo mondo un po' frastornato. Consapevoli di quanto tu valga a livello umano, tu che vivi tutto a 360°, siamo felici di esserti accanto in ogni momento, tra soddisfazioni e successi personali o nei periodi ni come questo, a ricordarci come dici sempre, di guardare il lato bello anche quando non c'è. Vicini a te, certi che lo saremo ancora per tanto tempo”, le scrive un’ammiratrice.

Ma sono anche tant quelli che non capiscono il senso degli scatti senza veli. “Perché nuda?”, le domandano. Tra i commenti più cattivi, c’è chi le punta il dito contro: “Ma vai in cu*o vai!!! A raccogliere le patate con le mani ti manderei! Bella la vita fatta di marchet*e mentre la gente è disperata, Parassiti!”. Un altro conclude: “Il compleanno ok.... Ma addirittura mettersi nuda... Che squallore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2022.