Giulia De Lellis frecciatina a Damante sul cane: 'Quando torna ha un odore particolare…'

Giulia De Lellis manda una frecciatina all’ex Damante sul cane che entrambi condividono, l’adorato volpino di Pomerania. “Quando torna a casa ha un odore particolare…”, rivela da bella influencer nelle sue IG Stories. E’ contenta solo dopo averlo lavato, pettinato e profumato.

Tommaso Kowalski, questo il nome dell’adorabile quattro zampe, è appena stato in Sicilia con Andrea per Natale. L’animale ha viaggiato in aereo per la prima volta e ha trascorso le festività insieme all’ex tronista, che lo coccola quanto fa Giulia. La De Lellis, però, una volta averlo riabbracciato, non può fare a meno di notare che non ha il suo solito odore. Quello che sente, lo si legge tra le righe, lo trova sgradevole…

“E’ tornato l’amore mio bello”, fa sapere gioiosa la mora 24enne. E aggiunge calorosa: “Ci abbracciamo”. Poi si dà da fare e pulisce i denti al cane, lo delizia così, con una perfetta igiene orale. “Non sopporto l’alito cattivo”, rivela la De Lellis. Non basta.

Giulia pubblica una foto di Tommy e scrive: “Prima della pulizia. Sapete, quando torna da me ha sempre un ‘profumo’ particolare…”. C’è ovviamente anche un ‘dopo’. Ha lavato il suo cagnolino: “Pulito, morbido e profumato”, sottolinea. La stoccata a Damante è servita.

