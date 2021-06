Giulia De Lellis pazza di gelosia per Carlo Beretta: 'Ecco perché mi chiama Falco'

Giulia De Lellis è pazza di gelosia per Carlo Beretta. Il fidanzato esce in barca con gli amici, non risponde al telefono e lei, alle Canarie, dove registra Love Island, il reality che conduce su Discovery+, impazzisce. Chiama tutti quelli con lui per avere notizie. Sul social, nelle sue IG Stories, l’influencer 25enne racconta tutto e svela: “Ecco perché mi chiama Falco…”.

Giulia chiarisce che la fiducia per lei è alla base del rapporto, ma non sempre è facile. “Sorelle stalker, dovete sapere che ho appena fatto una figura indescrivibile - confida alle fan - Oggi il mio fidanzato, ignaro di tutto quello che ho appena fatto, è uscito in barca con amici”.

“Mi aveva fatto una lista di persone che sarebbero state presenti", continua. La De Lellis spiega che la sua gelosia è montata a causa di alcune storie di un amico in gita sullo yacht con il suo Carlo. Ha visto una ragazza che non era nella lista degli ospiti inviatagli dal fidanzato prima di andare in barca. Giulia, sospettosa, ha subito alzato le antenne. “Allora inizio a chiamarli tutti su Facetime e non risponde nessuno di loro! Volevo chiamare anche Paolo, il marinaio, ma mi sembrava davvero da pazza", rivela.

Giulia De Lellis confessa pure che Beretta spesso prende con ironia la sua gelosia, tanto da averle regalato un nomignolo ironico: “Quando faccio così mi chiama ‘Il Falco’”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è nel pallone: “In tutto ciò Carlo non mi ha chiamata. Si è smarrito, starà facendo un bagno lunghissimo…”. Poi corregge il tiro: “Ragazzi sto scherzando, non sono una così pazza furiosa. Sono una che le relazioni se le vive in maniera sana, non voglio dare cattivi messaggi o essere un cattivo esempio. Mi esce quella parte di ‘Psico’ che secondo me dentro di noi abbiamo tutti, però sono molto easy: il mio fidanzato si deve godere la vita, le giornate, pure lontano da me…”.

Tutto è bene quel che finisce bene: alla fine Giulia riesce a parlare con Beretta e ogni cosa torna a posto. La relazione con rampollo 22enne a cui è legata da quasi un anno continua a gonfie vele.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.