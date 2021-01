Giulia De Lellis: 'Ecco qual è il mio più grande incubo'

Giulia De Lellis confessa qual è il suo più grande incubo, la sua peggiore paura che vorrebbe imparare a superare.

Intervistata dal Vanity Fair l’influencer da 5 milioni di follower svela: “Il mio incubo più grande è quello delle malattie. Invidio la forza e la tenacia di chi le vive e le combatte a testa alta. Io sono una terribile ipocondrica e devo ancora capire come gestire questa mia paura”. L’ex corteggiastrice di Uomini e Donne, ora fidanzata con il ‘rampollo’ Carlo Beretta, sono anni che combatte contro le sue angosce, di cui non ha mai fatto mistero coi i fan del resto. E anche in questo difficile periodo storico la 25enne romana si fa controlli su controlli e tamponi continuamente: Giulia teme di essere contagiata dal Covid.

La De Lellis è ipocondriaca, lo conferma al settimanale e quando le si domanda che libro vorrebbe leggere, replica: “Rimanendo in tema ipocondria, mi piacerebbe leggere 'Ogni sintomo è un messaggio'. Mi è stato regalato tempo fa da mia sorella, ma nell’ultimo furto mi è stato rubato. Mi sono ripromessa, però, di ricomprarlo: magari potrebbe essere la strada giusta per risolvere le mie paure”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2021.