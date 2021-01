Giulia De Lellis è ingrassata: l'influencer spiega perché

Giulia De Lellis è ingrassata. Sul social, nelle sue IG Stories, l’influecer romana rivela: “I miei jeans non mi vanno quasi più”. Lo confessa con il sorriso sulle labbra, non si lamenta e spiega il perché.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ora legata a Carlo Gussalli Beretta, è ingrassata per colpa di un farmaco con cui sta curando la sua acne: da qualche tempo cerca di risolvere i problemi di brufoli assumendo una pillola anticoncezionale, la Diane, un contraccettivo ormonale. La pelle del viso sta migliorando, ma la medicina le ha fatto prendere qualche chilo in più.

“Ero sul letto un po’ sconvolta perché i miei pantaloni, i miei jeans sto notando che non mi vanno quasi più”, svela ai fan Giulia sul social. Poi subito aggiunge: “Il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo mettere su qualche chilo…”. La De Lellis però non si abbatte affatto.

“Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio”, spiega la mora 24enne. E in merito a come vada la cura, chiarisce: “Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni…”.

Giulia De Lellis conclude regalando ancora una volta un messaggio di incoraggiamento, è un esempio di skin positivity come tantissime altre famose che hanno mostrato senza timore le loro imperfezioni: “L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2021.