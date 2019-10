Giulia De Lellis innamorata follemente di Andrea Iannone: a Singapore fotografa il pilota senza veli

Giulia De Lellis è "innamorata follemente" di Andrea Iannone. A Singapore sta ‘appiccicata’ al fidanzato. E’ volata in Asia con il pilota per prendersi una lunga pausa dopo i tanti impegni professionali. La mora 23enne con il centauro si dà al fitness, poi ci sono le coccole e tanta intimità, fatta pure di foto senza veli…

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne immortala il suo fascinoso adone senza niente addosso quando i due sono soli nella stanza nel lussuoso hotel dove alloggiano. Poi pubblica gli scatti nelle sue IG Stories: Giulia desidera mostrare al mondo il fisico statuario del 30enne.

La De Lellis copre le parti intime di Andrea con opportuni cuori, ma lo fa vedere ai fan in tutto il suo splendore. La coppia a Singapore si rigenera, anche se le serate mondane non mancano. Prima, però, per i due un duro allenamento in palestra per tenere il fisico al top. Entrambi ci danno sotto con il fitness in sala macchine. E anche lì non si separano mai.

Iannone ha confessato di aver sempre desiderato una Giulia nella sua vita, la fashion blogger, ora anche scrittrice e attrice, non può che bearsi della parole del centauro dal fisico scolpito che tanto l’attrae. Sarà al suo fianco anche nel Gran Premio in Giappone in programma per il prossimo 20 ottobre.

Poi Giulia tornerà in Italia e ricomincerà la solita pazza routine che le ha fatto scalare la vetta e l’ha resa una delle donne più di successo del momento.

