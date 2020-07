Giulia De Lellis ha gli occhi lucidi ed è vicina alle lacrime: è molto preoccupata per la nonna malata. L’influencer lo racconta ai follower nelle sue IG Stories. E’ dovuta tornare di corsa a Roma per stare vicino alla donna che ama alla follia: solo una giornata nella Capitale. Motivi di lavoro la costringono a fare ritorno a Forte de Marmi, ma la bella 24enne non è tranquilla.

“Eccomi qua, ci siamo rimessi in viaggio, purtroppo devo tornare verso Forte dei Marmi perché devo fare dei lavori che non riesco proprio a rimandare”, esordisce la De Lellis sul social.

“Sono venuta di corsa qui a Roma perché c’è la mia nonnina che non sta molto bene”, spiega Giulia. La voce si incrina, le viene da piangere, ma va avanti e chiarisce ancora: “Ho fatto il prima possibile e sono corsa da lei, ma ora devo tornare per forza, perché, anche se c’è ancora qualcuno che pensa che io non abbia un caz*o da fare nella mia vita, in realtà, ringraziando Dio, ho veramente tanti impegni e tante responsabilità che non posso rimandare. Parto a malincuore perché non sono molto tranquilla, però devo tornare a lavorare”, precisa ancora. E la commozione prende nuovamente il sopravvento…

Giulia De Lellis cerca di superare i suoi timori e aggiunge, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Con la scusa mi sono fatta mezza giornatina con le mie nipotine, con la mia famiglia, sono andata a trovare degli amici. Sono riuscita a fare un sacco di cose”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2020.