Giulia De Lellis si lava i capelli con il sapone per i piatti! Poi chiede aiuto perché...

Giulia De Lellis lava i capelli con il sapone per i piatti. Utilizza il detersivo per sgrassare la cute dopo essere tornata da uno shooting con i capelli inzuppati d’olio per esigenze di set. Dopo il gesto estremo chiede aiuto ai parrucchieri: "Ho fatto bene?".

La sua folta chioma pare sia tornata a spendere. Giulia De Lellis è contenta del risultato raggiunto, il sapone per i piatti a sentir lei ha ridato vigore ai capelli. Ma il metodo casalingo a dir poco innovativo qualche dubbio glielo fa venire.

VIDEO

“Allora parrucchieri dovete dirmi se ho fatto una cazza*a o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi hanno messo un litro d’olio sui capelli, sono tornata a casa, ero disperata e ho pensato di risolvere la situazione così, con un sapone per i piatti. Boh, sgrassa tutto, mi sgrasserà anche la cute...”, racconta Giulia De Lellis. La 24enne romana mostra il detersivo usato come shampoo.

“Devo dire che il risultato è pazzesco, devo dire che sono bellissimi - sottolinea parlando dei capelli - Ovviamente poi ho fatto altri due shampoo e una bella maschera sulle lunghezze. Ma ho fatto una cazza*a o realmente in queste situazioni si può fare?”.

Giulia poi spiega: “Solitamente quando ho la cute grassa io faccio un trattamento, metto due gocce di limone e si asciuga, ma in questo caso pensavo non fosse sufficiente. Ho pensato male questa cosa o ho fatto bene e potrebbe essere una soluzione?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/5/2020.