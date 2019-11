Giulia De Lellis entra in libreria e fa una vera figuraccia. Racconta tutto nelle sue IG Stories, divertita per la gaffe. “Che figura di mer*a raga”, dice ai fan sul suo profilo Instagram. E aggiunge una sua frase tipica: “Sono scioccata!”.

VIDEO

Entra in una libreria e sicura chiede quel che vuole, ma la gaffe è dietro l’angolo anche se lei non lo sa… “Che figura di merd* raga. Di solito non entro mai, raramente, ultimamente le sto frequentando, nell’ultimo anno ecco, se devo essere sincera. Entro poco nelle librerie e quando lo faccio sono molto decisa, so già quello che voglio. O perché me lo consigliano o perché me ne hanno parlato”, spiega nelle sue clip.

Poi racconta: “Sono entrata in una libreria e ho detto: ‘Salve io vorrei un libro di psicologia che dice che l’essere umano si divide in sei parti’. Lei mi ha detto: ‘Guarda ti fermo subito, noi vendiamo solo libri di mare’. Cioè io non entro mai in libreria e ora libri di mare. Una libreria solo di libri di mare? Sono scioccata. Tu sapevi che questa libreria era solo di mare? Oddio effettivamente sapete come si chiama…”.

Giulia De Lellis posta la foto della libreria in cui ha fatto la sua figuraccia. La ‘Libreria del Mare’. Appunto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2019.