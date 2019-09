Il libro di Giulia De Lellis, "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", deve ancora uscire (sarà disponibile nelle librerie a partire dal 17 settembre) ma sono settimane che se ne parla. Sono stati anche diffusi degli screenshot di alcune pagine in cui la nota influncer 25enne racconta la sua storia d'amore finita molto male. Difficile non pensare al suo ex, conosciuto negli studi di "Uomini e Donne", Andrea Damante. Ma Giulia ha deciso di fare delle precisazioni.

La De Lellis nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram delle stories in cui afferma: "Ho visto che sono stati visti dei pezzettini del mio libro. Vi chiederei di leggerlo o comunque, se non ne avete voglia, di non parlare mai a caso ma di approfondire magari un minimo l’argomento. Perché sulle basi del nulla si tirano delle conclusioni che non hanno minimamente senso".

VIDEO

"E visto che siete curiosi - aggiunge Giulia - Se ancora non avete capito di cosa parla, in sostanza: è la mia storia, parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale, che però ho superato. Parla delle fasi e del modo in cui io sono riuscita a superare un tradimento".

"Quello che principalmente voglio comunicare con questo libro non è gossip, non è sicuramente niente di tutto quello che mi è capitato di leggere, ma è semplicemente la mia storia ed il piacere di dimostrare che nonostante il brutto, lunghissimo e fastidioso viaggio che purtroppo dobbiamo ritrovarci a vivere quando ci capita una situazione del genere, vi posso garantire che alla fine c’è una luce. Se l’ho trovata io, la può davvero trovare chiunque", sottolinea l'ex gieffina vip.

"Per chi è ancora sorpreso dal fatto che io abbia scritto il libro con una professionista (Stella Pulpo ndr), non so cosa dirvi prima o poi lo accetterete", afferma Giulia. Infine conclude rivelando che Andrea Damante ha sempre saputo dell'uscita del suo libro: "Io prima di fare questo grande passo ho messo al corrente ‘chi di dovere’, sono molto corretta".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/9/2019.