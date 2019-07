Giulia De Lellis alcuni mesi fa raccontava di non aver mai letto un libro. Ora ne ha scritto uno. "Le corna stanno bene su tutto - Ma stavo meglio senza", il titolo. La 23enne ha deciso di lanciarlo con un promo davvero originale. La De Lellis nel breve filmato si trova in una stanza con altre persone, sono tutte in cerchio come solitamente si fa nei gruppi di supporto. Si parla di tradimenti e alla fine del video la nota influecer dichiara: "Ciao, sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna!".

Il libro è pronto. E' possibile pre ordinarlo online. Si tratterebbe di una sorta di autobiografia. Il racconto della vita dell'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" prima di innamorarsi di Andrea Iannone.

VIDEO

Il titolo con riferimento alle corna fa pensare ad Andrea Damante, ex della De Lellis. La loro storia è finita più di un anno fa, al ritorno da un viaggio in Africa. La stessa Giulia successivamente aveva postato delle stories in cui affermava: "Le corna fanno dimagrire", lasciando forse intendere di essere stata tradita dall'ex tronista.

La De Lellis ha poi avuto una breve relazione con Irama. Da alcuni mesi, invece, frequenta Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, con cui fa sul serio. Trascorre lunghi periodi a Lugano, dove vive il fidanzato e quando può lo segue anche nelle gare di MotoGp. In alcune recenti stories, inoltre, Iannone ha pronunciato due parole magiche: "Ti amo". E la De Lellis non ha nascosto la sua emozione.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/7/2019.