Giulia De Lellis, esce il libro nelle librerie, lei alla presentazione: 'Scioccata per il successo'

Giulia De Lellis è ‘scioccata’ per il successo del suo libro che esce oggi, 17 settembre, nelle librerie di tutta Italia. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, scritto da lei con l’aiuto di Stella Pulpo è già primo nella classifica vendita Amazon, tutti l’hanno ordinato via web ed è solo l’inizio. La 23enne è entusiasta, alla prima presentazione del volume lo fa sapere anche ai fan nelle sue IG Stories.

Look trendy, ma professionale per presentare il libro alla stampa. Giulia De Lellis indossa giacca con spalline stile Anni ’80 a righe bianche e nere, t-shirt white sotto e pantaloni alla caviglia black, ai piedi sandali. Ha legato i capelli. Seduta dietro a un tavolo con accanto la Pulpo, risponde alle domande della stampa, poi alla fine firma tantissimi autografi. E’ disponibile e gentile, grata di tutto quel che sta raccogliendo nella sua vita professionale. Il libro è solo l’ultimo suo ‘prodotto’ che fa faville. E’ scioccata per il successo, ma era nell’aria.

Alla presentazione del libro Giulia De Lellis parla del fidanzato Andrea Iannone. “Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata, avevo notato che era un bellissimo uomo, ma io sono una persona molto rispettosa. Quando poi l’ho rivisto, che ero finalmente in pace con me stessa e libera mentalmente, è stato come se fosse la prima volta. Quindi anche se era la seconda volta, sì, è stato un colpo di fulmine”.

Le domandano dei tradimenti di Andrea Damante, argomento su cui si basa tutto il suo libro. “Per me aver saputo di un tradimento è stato più che sufficiente, poi se sono stati uno o cento o mille non ho più voluto saperlo. Spero per lui che si sia dato un minimo di contegno. Ho pensato di perdonarlo, ma io non ce l’ho questa cosa del perdono. Invidio chi lo sa fare. Speravo di potercela fare, un ritorno con lui effettivo non c’è mai stato, ho provato… Grazie anche a questo tradimento, ho scoperto di non saper perdonare proprio, nella vita in generale. Io arrivo al limite, provo e riprovo, ma quando mi si toccano le cose importanti, poi non riesco più”, sottolinea Giulia De Lellis.

Ora è felice e ne ha tutti i motivi. Con Iannone con cui convive pensa a una famiglia, il suo libro fa ‘boom’ in poche ore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad avere il tocco magico: come Re Mida, tutto quel che tocca lo trasforma in oro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2019.