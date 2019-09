Giulia De Lellis ironicamente ai criticoni replica: “Giuro che non lo faccio più”. Ride sorniona: il suo libro ha frantumato tutti i record: è boom di vendite con 53mila 674 copie vendute al lancio negli ultimi due anni. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, edito da Mondadori Electa e scritto insieme a Stella Pulpo, è un successo che alcuni detrattori definiscono "scandaloso".

L’influencer da oltre 4 milioni di follower, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex gieffina vip, ora fidanzatissima con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, a soli 23 anni è una donna che sa sempre quel che vuole e quasi sempre riesce a ottenerlo. Aveva detto di aver letto un solo libro in vita sua, ora lo ha scritto, o meglio, ha affidato la scrittura della storia romanzata dei tradimenti dell’ex Andrea Damante a un’esperta e ha fatto bingo.

Per il suo libro ha voluto un titolo lungo, sconsigliato perché “non si ricorda”. Non ha voluto sentire ragioni e alla fine ha vinto. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, uscito solo lo scorso 17 settembre, ha raggiunto subito la prima posizione su Amazon, diventando il più richiesto e venduto, ha raggiunto la vetta della top ten di Ibs ed è primo in tutte le librerie italiane.

Grazie ad un’analisi di GFK, società che fa ricerche di mercato, ora si sa che il libro di Giulia De Lellis ha venduto 53.674 copie ed ha ufficialmente stabilito un record: è quello più venduto al lancio in Italia negli ultimi due anni. La moretta brinda con il suo centauro, con cui si prende una pausa romantica. Alla fine le ‘corna’ le hanno portato bene…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2019.