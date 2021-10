Giulia De Lellis, look eccentrico per lo shopping: ciclisti color carne sotto la giacca, sembrano 'mutandoni'...

Giulia De Lellis per lo shopping in centro a Milano sceglie un look eccentrico. La mora indossa dei ciclisti, pantaloncini aderenti a metà coscia, color carne sotto la giacca scura: sembrano ‘mutandoni’ contenitivi, le guaine modellanti che le star mettono sotto i vestiti fascianti per apparire più snelle su fianchi e cosce.

L’infuencer 25enne, sempre impeccabile con i suoi outfit, ormai un icona di stile per tante ragazze della sua età e non solo, lascia di stucco. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa un abbinamento insolito e i paparazzi scattano inesorabili quando la vedono in strada.

Giulia esce con un abbigliamento informale: sugli shorts color pelle ‘incriminati’ mette una camicia bianca a maniche lunghe. Sulle spalle ha un blazer scuro ed elegante. Ai piedi porta un paio di ballerine griffate Chanel, beige con punta nera; al braccio ha la mitica Kelly di Hemes, il prezzo base si aggira intorno ai 5000 euro.

La mise della romana per la sua pausa nel quadrilatero della moda colpisce, osa con i ciclisti color carne e cattura l’attenzione di tutti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2021.