Giulia De Lellis nel promo di Love Island Italia: ecco quando inizia

Giulia De Lellis è in bikini nel promo di Love Island Italia: aspetta in spiaggia i concorrenti del suo reality show. Non manca moltissimo al via: partirà su Discovery+ il prossimo 7 giugno.

“In amore vale ogni mezzo: un gruppo di single, una villa da sogno, quattro settimane su un’isola per trovare l’amore e vincere il premio finale. Giulia De Lellis presenta Love Island Italia, tutti i giorni dal 7 giugno su Discovery+”, recita la voce fuori campo che annuncia l’attesissima trasmissione.

E’ tutto pronto e l’influencer con numeri da capogiro e uno stuolo di follower da far paura è entusiasta. Non vede l’ora di arrivare in tv e debuttare da presentatrice. Lo sottolinea nelle sue IG Stories che rimandano al promo del reality.

Giulia sotto il sole vede i suoi single raggiungere la spiaggia con ogni mezzo: tutti arrivano affannati. La mora, quasi stufa dell’attesa, esclama: “Finalmente!”. Poi si mette in marcia con loro verso la magnifica villa che li aspetta. Il format, prodotto per l'Italia da Fremantle, in Inghilterra è arrivato alla sua sesta stagione. Riadattato in ben 20 nazioni, è diventato un vero fenomeno di costume, raggiungendo punte di share altissime: la De Lellis spera che anche qui il successo sia assicurato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.