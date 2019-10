Giulia De Lellis ha incassato anche i complimenti di Maurizio Costanzo. Il conduttore ha fatto sapere di aver letto la prima fatica letteraria dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, “Le corna stanno bene su tutto (Ma io stavo meglio senza)”, e ha riconosciuto l’ottimo lavoro fatto da tutta la squadra che ha preso parte al progetto editoriale, ma ha anche voluto far sapere che il record di vendite del libro è dovuto secondo lui non solo alla fama della sua autrice, ma anche al tema trattato. Secondo Costanzo, 81 anni, infatti i tradimenti rappresentano sempre una notizia stuzzicante per il pubblico.

Il libro ha registrato il record degli ultimi due anni per quanto riguarda le vendite nel periodo di lancio, ovvero ben 53mila 674. “Ho letto anche io che il libro di Giulia De Lellis sta vendendo molto bene. Complimenti a lei e all’editore. Sicuramente Giulia De Lellis è un personaggio ma è altrettanto sicuro che le corna fanno sempre e comunque notizia”, ha spiegato il marito di Maria De Filippi tramite le pagine di “Chi”.

Recentemente Giulia, che in questo periodo si trova in Asia dove sta trascorrendo una lunga vacanza con il compagno Andrea Iannone, è dovuta intervenire pubblicamente per difendersi dall’accusa di aver cercato proprio con la pubblicazione del suo libro di infangare l’immagine dell’ex fidanzato Andrea Damante, che con il suo tradimento è il co-protagonista, sebbene mai esplicitamente citato, di tutto il testo. “Il mio libro non cerca di rovinare qualcosa, qualcuno, di sporcare, infangare o spettegolare. E’ la mia storia, è quello che io ho provato. Le fasi che un po’ tutti quando vengono traditi, che sia in amicizia o in amore, traditi in generale, tendono a passare”, ha fatto sapere la 23enne.

Scritto da: la Redazione il 10/10/2019.