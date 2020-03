Giulia De Lellis, nessuna crisi con Andrea Iannone: si lancia nella pole dance

Giulia De Lellis smentisce i rumors: nessuna crisi con Andrea Iannone. La fashion blogger è serena e si lancia nella pole dance. Affronta la sua prima lezione con gioia e divertimento, anche se poi ammette: “Per il mio lavoro troppi lividi”.

Da giorni circolano vorticose le voci che parlano di forti scricchiolii nel rapporto tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La bella 24enne le mette a tacere e ai follower fa sapere: “Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo. E’ tutto ok, sto semplicemente in relax”.

Non c’è aria di addio. Giulia e il pilota sono ancora una coppia. La moretta ha solo voglia di starsene un po’ con i propri cari, ma non solo, prova pure la pole dance. Sensuale si destreggia durante la prima lezione e mostra abilità intorno al palo. Non nasconde però che lo sforzo le provoca dolore. Alla fine sottolinea: “Divertita troppo, ma per il mio lavoro troppi lividi”.

Nonostante ciò, Giulia De Lellis promette che qualche volta tornerà a fare pole dance, sempre accompagnata, come al debutto, dalla sua fidata assistente. “Proverò ancora perché mi piace, ma non praticherò mai seriamente - confessa ancora - Fa male però è bellissimo. Provate!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2020.