Giulia De Lellis adora la nipotina Matilde. L’influencer ogni volta che ne ha occasione trascorre il suo tempo con la piccola, che ha 2 anni e quattro mesi. L’altra sera la 23enne le ha regalato un pigiama uguale al suo, rosso e con le stampe di Snoopy. Mati ha gradito molto e si è divertita a scattare delle foto con zia. Le due hanno giocato un po’ prima di andare a dormire con i due vestiti identici.

Che la De Lellis abbia voglia di maternità è evidente da tempo. Sogna una famiglia sua e stare con la nipote la rende felice. E’ forse presto per far spiccare il volo alla cicogna, ma le cose con il fidanzato Andrea Iannone, 30 anni, vanno alla grande e un pensierino ogni tanto ce lo fa. I due convivono in Svizzera.

Nel frattempo dal punto di vista lavorativo Giulia non può che sorridere. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)’ ha registrato vendite record superando di molto le 100mila copie. “Nella sfortuna sono stata fortunata. Avrei preferito un fidanzato fedele che un libro super venduto e di successo”, ha però fatto sapere lei recentemente.

Scritto da: la Redazione il 10/12/2019.