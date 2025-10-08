Giulia De Lellis fa l’ennesimo monitoraggio in gravidanza, l’accompagna Tony Effe: la foto che smentisce il parto

L’influencer ha condiviso nella mattinata di mercoledì 8 ottobre una nuova foto con pancione in vista

Nello scatto, realizzato in ascensore, c’è anche il compagno Tony Effe, papà del nascituro

La 29enne ha così smentito le voci circolate nella giornata precedente riguardo il suo presunto parto

Giulia De Lellis non ha partorito.

Nella giornata di ieri, martedì 7 ottobre, erano infatti circolate diverse voci sul suo presunto parto. Qualcuno in rete ha affermato che la 29enne avrebbe dato alla luce la bambina che porta in grembo (e che si chiamerà Priscilla) all’Ospedale Gemelli di Roma, dove sarebbe stato avvistato anche il suo compagno.

Così stamattina, 8 ottobre, l’influencer e imprenditrice ha di fatto smentito pubblicando un nuovo selfie scattato in ascensore, dove appare col pancione in bella vista (Priscilla è ancora al "calduccio").

“Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un’amichetta”, ha scritto scherzando sulla foto condivisa nelle Instagram Stories.

Giulia De Lellis, 29 anni, pubblica un nuovo selfie con pancione in vista accanto al compagno Tony Effe, 33: la loro Priscilla non è ancora nata!

Al suo fianco c’è il compagno Tony Effe, 33 anni, che le accarezza proprio il pancione.

E’ quindi possibile che i due siano stati effettivamente avvistati in ospedale insieme, ma per fare i controlli di routine, non per entrare in sala parto.

Giulia non sembra essersela presa più di tanto per le notizie uscite riguardo il parto, e anzi è sembrata ironizzare sul fatto che nelle ultime settimane di gravidanza viene sottoposta molto spesso ai monitoraggi (i tracciati cardiotocografici, cioè i controlli del battito del bambino e delle contrazioni uterine).

Non molto tempo fa però si era alterata con chi aveva dato la notizia del presunto parto di un altro volto noto, Alessandra Amoroso (che aveva effettivamente dato alla luce sua figlia Penelope).

“Ma se lei non ha comunicato la notizia, perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che palle, oh!”, aveva affermato.