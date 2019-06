Giulia De Lellis, 23 anni, posta sul social una foto che la ritrae con un costume da bagno intero della sua nuova collezione di beachwear. L'influencer è molto orgogliosa del suo lavoro di stilista e accanto allo scatto scrive di aver studiato tanto per realizzare il suo sogno.

"Durante l’anno mi diverto a disegnarli, a scegliere i tessuti, i colori - scrive Giulia De Lellis parlando della sua nuova collezione di beachwear - tolgo letteralmente 'la vita' a tutto il mio team perché in testa ho esattamente tutto, ma metterlo in atto spesso è complesso. Ma poi, quando arrivano, li scatto e posso finalmente indossarli voi non potete capire che soddisfazione! Ho studiato per questo, mi sono impegnata... Nonostante i piccoli ostacoli che mi allontanavano dalle mie passioni sono riuscita a farcela . È sempre stato il mio più grande sogno e condividerlo con il mondo di Bikini Lovers e con tutti voi per me è ancora surreale ! E niente, pensavo... Sono molto fortunata! Grazie Mery, amo anche questa collezione, forse più delle altre".

Giulia è davvero inarrestabile e in questi giorni, oltre a lanciare la sua nuova collezione di bikini, è anche impegnata sul set di una fiction realizzata per il web da Witty Tv. Stilista, attrice, influencer: la De Lellis è instancabile.