Giulia De Lellis si fa nuovi tatuaggi sulle dita delle mani: la mamma si arrabbia

Giulia De Lellis si fa alcuni nuovi tatuaggi sulle dita di entrambe le mani. Sul social li mostra fiera, sono simboli molto particolari e leggeri. La romana però svela che la mamma non ha affatto apprezzato.

Giulia è contentissima dei suoi nuovi tattoo. La zia crede siano stati realizzati semplicemente con henné e che perciò i disegni andranno via dopo un po’ di tempo. Così non è. La madre, Sandra Piciacchia, si arrabbia e l’influencer 24enne lo svela ai fan.

‘La Mutty’, soprannome con il quale Giulia chiama affettuosamente la madre, non gradisce. Non è ancora finita. Pure il padre ha qualcosa da ridire. "Mia madre inca*zata, mia zia pensa che sia un henné. Peppe ed io amiamo follemente. 3,2,1 ed arriva la chiamata di mio papà”, racconta la De Lellis ai follower. Accompagna le sue parole con una emoticon di disperazione. La sorella Veronica e il fratello Giuseppe, invece, sono entusiasti della scelta.

I nuovi tatuaggi sulle dita delle mani di Giulia De Lellis fanno già tendenza. Lo scatto condiviso in cui li fa vedere cattura più di 220mila ‘like’. Molti impazziscono per i disegni, c’è anche chi storce parecchio il naso. Alcuni notano anche un altro particolare: Giulia indossa ancora la fedina Cartier che le ha regalato l'ex fidanzato Andrea Damante lo scorso maggio per festeggiare il quarto anniversario insieme. Le domandano perché, ora che è legata a Carlo Gussalli Beretta, non l’abbia tolta. La moretta ex corteggiatrice di Uomini e Donne non risponde...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2021.