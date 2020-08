Giulia De Lellis: ecco il nuovo rimedio per la sua acne psicosomatica

Giulia De Lellis ha scoperto un nuovo rimedio per la sua acne che definisce ‘psicosomatica’: la sua pelle è devastata dai brufoli nei periodi ‘no’. La bella mora vive un periodo di forte stress, anche probabilmente a causa della nuova fine della sua storia d’amore con Andrea Damante: il ritorno di fiamma non è andato come entrambi evidentemente speravano…

La romana 24enne cura l’acne psicosomatica con l’acqua salata del mare. Lo racconta ai fan nelle sue IG Stories. “L’acqua del mare sta sfiammando da morire la mia acne. Almeno nel mio caso ho visto grandi risultati”, scrive l’influencer. Poi rivela: “Ragazzi il consiglio del giorno è acqua salata a gogo, l’acqua del mare e il sole. Non potete capire quanto mi ha aiutato e quanto mi ha sfiammato la faccia”.

VIDEO

“Voi sapete che io ho un’acne psicosomatica, data dallo stress principalmente, nervosismi, quando ho i miei periodi ‘no’, ed ero infiammatissima. Non potete capire in questi giorni che mi continuavo a mettere l’acqua sul viso: partivo di casa con la protezione, rinfrescavo poi il viso con l’acqua del mare e poi mi mettevo al sole. Mi ha sfiammato da morire. Allora ho pensato di portarmi via mezzo litro di acqua di mare al giorno e anche tornata a casa farmi la mia mezz’oretta con i dischetti così, intrisi: funziona, mi ha sfiammato tantissimo”, aggiunge ancora.

La De Lellis, in vacanza in Sardegna con la sua famiglia, ha il suo nuovo rimedio contro l’acne. “Ero messa malissimo, sto davvero meglio”, sottolinea ancora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2020.