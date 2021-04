Giulia De Lellis ospite di Amadeus su Rai1: vince 31mila 600 euro

Giulia De Lellis sorprende da ospite vip a I Soliti Ignoti. Al quiz di Amadeus su Rai Uno, impeccabile con il look ‘school girl’, l’influencer 25enne mette a segno un bel colpo: vince 31mila 600 euro. La somma conquistata sarò devoluta in beneficenza, donata dalla romana alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Giulia indossa un abitino corto nero con un collettino bianco firmato REDValentino. Ai piedi ha scarpe alte black con tacco largo di Cesare Zanotti, portate con calzini corti white. Sembra davvero una sensuale scolaretta.

Concentrata, attenta, pur commettendo delle ingenuità, la De Lellis indovina i suoi personaggi e arriva alla fase finale del gioco con un montepremi invidiabile di ben 158mila euro. Amadeus è colpito dalle sue intuizioni. Il conduttore ironizza sulla popolarità della ragazza sui social e commenta scherzoso: “Per avere qualche follower in più devo pubblicare la foto del mio cane…”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sorride, ma senza perdere di vista l’obiettivo. Nella fase finale del gioco deve indovinare il “parente misterioso”, per conquistare la vittoria. Per farlo, usa tutti gli aiuti. “Ma costa tutto caro a questo gioco!”, esclama, accorgendosi di aver diminuito di molto il montepremi. “In questo momento sì…”, replica Amadeus.

'Spende' molto, alla fine però azzecca e conquista 31mila 600 euro da donare a chi ha più bisogno: il popolo del web approva, è la solidarietà la vera protagonista stavolta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/4/2021.