Giulia De Lellis piena di ossessioni e fobie, le rivela tutte: 'Quando mangio devo...'

Giulia De Lellis è piena di ossessioni e fobie, sul social, nelle sue IG Stories, le elenca tutte ai follower. L’influencer non si nasconde, la 25enne romana ammette: “Ormai lo sapete, sono una fissata…”.

Sia a tavola che a letto Giulia è condizionata dalle sue ossessioni. “In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare portate, non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato) e mangio tutto tagliuzzato, molto tagliuzzato”, rivela l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il fidanzato Carlo Gussalli Beretta deve conoscerle tutte e pazientemente l’accontenta. “Non mischio neanche i liquidi. Nel bicchiere del vino non bevo mai acqua (bevande gassate non mi piacciono) - confida Giulia - Ho un’ossessione e una strana cura per il condimento. Sono troppo brava, tutti amano le mie insalate”.

C’è chi tra i fan le confida di sbattere sempre un biscotto prima di inzupparlo nel latte, così da togliere le briciole. “Lo faccio anch’io”, ribatte la De Lellis. Se trova una briciola nel bicchiere è una tragedia: “Potrei morì, anche se vedo una briciola è finita”. Prima di mangiare o bere annusa tutto, il suo fidanzato “mi odia alla follia quando inizio”.

Non è ancora finita. Anche le ossessioni a letto non mancano: “Il cuscino deve essere sempre fresco, questa è la base”. E prima di uscire di casa deve avere il letto perfettamente rifatto. “E’ il primo obiettivo della giornata! Aiuta a prepararsi ad affrontare una serie di cose durante il giorno…”, chiarisce Giulia De Lellis, fiera di mettersi a nudo ancora una volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2021.