Giulia De Lellis: 'La mia pelle è mostruosa. Inizierò una cura'

Giulia De Lellis, in partenza per un viaggio di relax, prima di volare via rivela ai fan che ha problemi con l’epidermide del viso. “La mia pelle è mostruosa - confessa l’influencer 23enne nelle sue IG Stories - inizierò una cura”.

E’ un periodo movimentato per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, denso di successi, con il libro che ha infranto i record di vendite in Italia, i follower in vertiginosa ascesa, tanti progetti in cantiere e spot da testimonial che fioccano. Anche l’amore con Andrea Iannone va al massimo. Tutto è meraviglioso, ma il troppo stress ha causato a Giulia De Lellis problemi alla pelle e ora dovrà fare una cura per renderla nuovamente pura.

VIDEO

“Volevo dirvi, ma poi ve ne parlerò con calma, che in questo periodo la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta da… Mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura… Una cura che ovviamente mi ha dato il medico. Ho fatto delle analisi… Poi ve la racconterò, ve ne parlerò”, svela ai fan Giulia De Lellis.

Poi aggiunge: “Ovviamente è una cosa seria, un farmaco, quindi non prendete esempio da questa mia situazione perché poi ogni situazione è a sé. Però voglio raccontarvela perché così la condividiamo e magari voi potrete parlarne con i vostri medici, con il dermatologo… Insomma, condividerò anche questa come tutte le altre cose, quando la inizierò però. Per il momento mi limito a dire che ho una pelle di m…a e con questo viaggio la farò respirare molto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2019.