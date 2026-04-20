L’influencer 30enne svela ai follower anche quanto tempo ci ha messo a concepirla con Tony Effe

La romana chiarisce pure perché ha fatto vedere le sue nipotine, ma non la piccola nata l’8 ottobre scorso

Giulia De Lellis risponde alle domande dei follower nelle sue Storie. Rivela, così, perché non mostra la figlia Priscilla sui social. “Mi blocca profondamente”, confessa. Parla del mondo di oggi, pieno di brutture.

''Mi blocca profondamente'': Giulia De Lellis rivela perché non mostra la figlia Priscilla sui social

I fan le chiedono quando mostrerà la piccola avuta da Tony Effe l’8 ottobre scorso. “Sento tutto il vostro affetto e vi assicuro che per me vale tantissimo. Proprio per questo mi dispiace di non poter condividere con voi la cosa più bella che mi sia mai capitata - spiega Giulia - Ma l’idea di esporre così tanto la mia bambina, in un mondo che purtroppo può essere anche pericoloso e dove esistono persone disturbate, maniache e perverse, mi blocca profondamente”.

La 30enne lo spiega rispondendo alle domande dei follower

Alla 30enne sottolineano, però, che ha mostrato le nipotine minorenni sui social, lei replica: “Otto anni fa ero più ingenua e pensavo che il mondo fosse un posto migliore. Oggi loro sono abbastanza grandi da capire quando una persona è affidabile e quando, invece, è un estraneo”.

L'influencer confida pure quanto tempo ci ha messo a concepirla con Tony Effe

La De Lellis confida pure quanto mesi ci ha messo a concepire la bambina: “7 mesi. Concepita il giorno di Santa Priscilla (16 gennaio 6-1=7). Nata il 7 ottobre. 777”.