Giulia De Lellis: 'Ecco perché ho così tanti follower'

Giulia De Lellis in tv, ospite al Maurizio Costanzo Show, svela il suo talento più grande. “Ecco perché ho tanti follower”, confessa, intervistata da Massimo Gramellini, che seduto in platea le pone alcune domande.

L’editorialista del Corriere della Sera è curioso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ormai è una webstar seguita da un esercito di quasi 5 milioni di fan. La De Lellis è consapevole del suo seguito e conosce pure il motivo per cui sono tutti pazzi di lei. “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”, rivela.

I follower continuano a crescere vertiginosamente, la romana anche in questo caso ne conosce la ragione: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava”.

Tommaso Zorzi, presente tra i famosi invitati da Costanzo, è d’accordo con Giulia: “Lei è la versione italiana del sogno americano. E’ una ragazza rimasta molto umile, molto con i piedi per terra. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono. Questa è la chiave del suo successo. E’ una ragazzina che porta un sacco di numeri ai brand, fattura un sacco, è a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina. I follower rivedono il sogno in lei”.

Per Paola Barale, pure lei sul palco, gli influencer hanno sostituito i personaggi tv di un tempo. La De Lellis sottolinea: “Esatto, solo che noi siamo stati scelti dal popolo”. E, come precisa subito dopo, scatenano parecchie invidie: di solito accade sempre quando qualcuno raggiunge l’agognato successo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.