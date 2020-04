Giulia De Lellis preoccupata per il lavoro: 'Ce la stavamo vedendo davvero brutta...'

Giulia De Lellis dopo una breve assenza torna sul social e nelle sue IG Stories ai fan svela di essere preoccupata per il lavoro. I suoi progetti hanno ripreso forma, ma la fashion blogger 24enne confida: “Ce la stavamo vedendo davvero brutta”.

In quarantena a Pomezia, vicino Roma, con Andrea Damante, di cui continua a non fare parola, Giulia De Lellis torna a sorridere per le questioni di cuore. E’ il business a darle un po’ di pensieri. In pieno lockdown la situazione economica peggiora di giorno in giorno per tutti, anche per lei, sempre tanto indaffarata e piena di impegni che le regalano fama ed euro. A causa dell’emergenza Coronavirus tutto cambia, si naviga a vista, pure l’influencer ne è pienamente consapevole.

“Eccomi qua, intanto ciao a tutti, spero voi stiate bene, spero che la vostra quarantena stia continuando ad andare nel migliore dei modi. Io mi sono presa un piccolo momento per starmene per i fatti miei, per rimanere un po’ distante dai social e devo dire che fa sempre bene e anzi ve lo consiglio. Ogni tanto ci sta”, esordisce Giulia De Lellis.

Poi rivela: “Nel frattempo sono andata avanti con tutti i miei progetti lavorativi, mi sono fatta un sacco di piani, ho organizzato tutto il lavoro che per un attimo si stava interrompendo, ma che per fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti, ma sembrerebbe che le cose si stiano sistemando”. Giulia tira un sospiro di sollievo e prosegue nelle sue innumerevoli attività, cercando di far sì che i suoi affari, tra tv, moda, beauty e social, continuino a funzionare al meglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2020.