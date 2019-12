Giulia De Lellis prima e dopo: ecco quanto è cambiata

Giulia De Lellis prima e dopo: la bella 23enne, influencer dai numeri da capogiro, è un po’ diversa rispetto al passato. Nella stagione 2015/2016, giovanissima, era una corteggiatrice di Uomini e Donne, ora è una delle donne più potenti del web e non solo. Il suo volto pare leggermente affinato, merito anche dell’essere diventata più donna, ma non solo: ecco quanto è cambiata.

Non ha mai nascosto i ritocchini, non si è mai schierata contro la chirurgia estetica. Ha solo messo in guardia le fan sull’eccessivo uso delle punturine ed eventualmente del bisturi, raccomandandosi con loro affinché si affidassero a professionisti bravi ed esperti. Giulia De Lellis nel tempo, pur mantenendo un aspetto acqua e sapone, ha saputo regalarsi un'immagine migliore.

Niente da dire sulle sue labbra, già quando era nello studio di Uomini e Donne le aveva rese più carnose. “Avevo labbra sottili e così ho deciso di ricorrere a qualche piccola puntura. Ma nulla di che, la rifaccio ogni 8 mesi, non amo mica le labbra a canotto”, aveva ammesso candidamente.

La mora, che ha anche detto di aver ingrandito il seno con una mastoplastica additiva, passando a una seconda abbondante, non ha mai confessato un eventuale ritocchino al naso. Dal suo profilo però, confrontandolo con uno scatto del passato, sembrerebbe ci sia stato. Il condizionale è d’obbligo, del resto ora, grazie alla tecnica del rinofiller, si può cambiare la forma del proprio nasino senza più nemmeno finire sotto i ferri.

Bella e sorridente, Giulia De Lellis prima era più paffutella, ora, grazie a un allenamento costante, mantiene il suo fisico al top e anche il suo viso risulta più ingentilito e raffinato. I possibili ritocchini le hanno giovato e l’hanno resa ancora più luminosa e sicura di sé.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2019.