Giulia De Lellis, le prime parole su Andrea Damante dopo l'addio a Iannone: 'Ci sentiamo'

Giulia De Lellis pronuncia le sue prime parole su Andrea Damante dopo l’addio con Iannone. “Gli mando un bacio grande”, dice la bella 24enne durante una diretta social con i fan. Poi punzecchia anche il pilota, replicando alla sua battuta, quando in diretta con Max Biaggi, date le tante domande sulla fashion blogger, era sbottato dicendo: “Non so dove sia Giulia, starà scrivendo un altro libro”. “Al momento nessun secondo libro, mi sto dedicando ad un progetto più grande che mi sta rubando tanto tempo - spiega lei - Ma a volte penso di scriverne un secondo”.

Giulia De Lellis si scopre, ma non dice di essere tornata con Andrea Damante. Tra l’altro il dj veronese non si sa neppure se abbia o meno concluso la sua storia d’amore con Claudia Coppola: c’è chi giura che sul social, nelle IG Stories della studentessa, l’ex tronista abbia fatto capolino, per poi sparire, con i video in questione subito cancellati dalla ragazza.

L’influencer in diretta viene travolta dai quesiti riguardanti un suo possibile riavvicinamento con Andrea Damante, la romana alla fine replica: “In molti continuate a farmi questa domanda. E’ un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima. Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sempre lì ad inciuciare, a volere sapere le cose. Ditemi. State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi quanto…?”.

C’è pure chi le chiede se sia rimasta in buoni rapporti con Iannone, Giulia confessa: “Certo, io resto in buoni rapporti con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita. Non mi piace l’astio quando due persone sono state insieme perché si creano malessere, incomprensioni, nervosismi, odio...che sono sentimenti”. “Serenità - conclude - Se due persone sono intelligenti, trovano il modo per chiudere in buoni rapporti”. Sarà davvero così?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2020.