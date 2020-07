Problemi di salute per Giulia De Lellis: ''Ho fatto un controllo alla gola e mi sono ca**ta addosso, dovrò operarmi al naso e fare logopedia''

Giulia De Lellis confessa che dovrà subire un intervento chirurgico. Appena rientrerà a Milano, la 24enne romana dovrà andare in ospedale. Tutta colpa di un problema alla voce che disturba da tempo l'influencer di Pomezia.

Giulia, ama raccontare sempre tutto ai suoi followers e negli ultimi tempi si è lamentata spesso dei problemi, proprio alle corde vocali. La fidanzata di Andrea Damante ha deciso così di sottoporsi ad una serie di controlli, un situazione che l'ha fatta agitare molto. ''Sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’ e diciamo che poteva andare peggio" ha spiegato Giulia su Instagram di ritorno dal controllo medico. "Mi sono ca***a addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si lamentava da tempo dei suoi problemi alla gola, con conseguente abbassamento della voce, dovrà quindi subire al più presto un’operazione al naso. "Non mi lamento, anzi. Come tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Dai. Adesso sono un po’ rinc******ta perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo. Mezza scioccata".

Scritto da: La Redazione il 21/7/2020.