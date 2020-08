Giulia De Lellis: è questa la prova definitiva dell'addio ad Andrea Damante?

Giulia De Lellis torna a Milano, ma non a casa di Andrea Damante. L’influencer nelle sue IG Stories rivela: “Ho preso una casa provvisoria”. Questa è la prova definitiva dell’addio tra i due? Parrebbe di sì.

Dopo il lockdown a Pomezia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era andata a Milano, appoggiandosi per un bel po’ di tempo nell’appartamento dell’ex tronista, con cui tutto pareva filare liscio. Invece i due si sono allontanati e a questo punto salutati per sempre. Ora Giulia, concluse le vacanze, torna nel capoluogo lombardo e annuncia la novità. Ai fan la 24nne racconta: “Questo sottofondo che sentite è il tipo che mi sta disinfettando tutta la casa. Ho preso questa casa provvisoria…”.

Nuovamente single, va a vivere da sola. Giulia nei video condivisi, giustificando la sua temporanea assenza sui social spiega poi: “Sono sparita per un po’, ho fatto un sacco di cose. Ho fatto il tampone, sono risultata negativa, quindi sanissima. Per qualche giorno rimarrò in casa, voglio stare più tranquilla, tutelare la mia famiglia. Sono stata in Sardegna, anche in un locale dove c’era tanta gente, non al Billionaire… Eviterò…”. E aggiunge: “Non potete capire che sfogo mi è uscito sulla pelle". Lo nasconde con i filtri, ma la sua acne psicosomatica, causata dallo stress, ha colpito. Il periodo, costellato di traslochi sin dal crack con Andrea Iannone, sicuramente non è dei migliori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2020.