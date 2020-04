Giulia De Lellis: 'Ecco quando ho perdonato Andrea Damante'

Giulia De Lellis risponde alle domande dei fan e rivela quando ha perdonato Andrea Damante, in momento esatto in cui l'ha fatto. Confessioni notturne per la bella influencer, che si lascia andare e si apre maggiormente, raccontando l'istante in cui ha deciso di mettersi alle spalle i tradimenti dell’ex tronista a cui era legata, nonostante l’avesse ferita. Ora i due sono tornati insieme.

Quando le viene chiesto di raccontare quel che accade nella sua vita sentimentale, Giulia De Lellis risponde: “Prima vorrei capire io stessa cosa sta succedendo”. Poi arriva la domanda cruciale: “Come fai a fidarti di chi in passato ti ha ferita?”.

VIDEO

La romana non ha dubbi e spiega: “Perdonando. Se ne vale la pena ovviamente, perché tutti possono sbagliare!. In generale, se reputo troppo intelligenti le persone che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo mi passa perché sbagliare è umano”.

“Se ti riferisci al ‘Dama’, io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più) - continua Giulia - Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la caga*ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ coglio*ne). E’ capitato a tutti”.

La De Lellis non ha ancora finito, stavolta, però parla nuovamente in generale e aggiunge: “Casi rari: se il male mi è stato fatto apposta, ti rovino. Ma nessuno mi fa questo tipo di cose solo per ferirmi o almeno raramente…so essere troppo cattiva, non conviene mai…”.

A chi le chiede se abbia tradito lei stessa, replica: “Quando ero più piccola e per niente innamorata. Ma se amo no riesco a tradire”. Poi arriva un’altra confessione, stavolta sul libro: lo scriverebbe di nuovo, visto il ritorno di fiamma con Andrea? Giulia lo farebbe ancora: “Assolutamente sì. Perché no scusa? Ha fatto bene a me e tanti di voi. E sì, è uscito un anno dopo circa averlo scritto, ma rivivere tutto mi ha fatto bene comunque!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2020.